Вулкан Кумбре-В'єха вважається одним із найактивніших на Канарських островах.

У неділю, 19 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарського архіпелагу, почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.

Виверження почалося в другій половині дня, а весь тиждень раніше в тому районі спостерігалася підвищена сейсмічна активність, пишуть El Mundo і Reuters. Через це там ввели жовтий рівень небезпеки, а влада оголосила про закриття лісових стежок на острові.

Також місцева влада оголосила евакуацію людей з обмеженою рухливістю з небезпечних районів острова. Поки в результаті виверження постраждалих немає.

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Відзначається, що з тисяч зафіксованих за останній тиждень землетрусів сьогодні вранці автоматична аналітична система, керована Вулканологічним інститутом Канарських островів, зафіксувала найпотужніший - силою 4,2 за шкалою Ріхтера. При цьому, глибина землетрусів піднімається - перші спостерігалися на 20 кілометрах під поверхнею, а останні були розташовані на глибині 6 і 8 кілометрів.

За словами вулканолога з іспанського географічного інституту Ставроса Мелетлідіса, виверження "відкрило" п'ять тріщин на схилі гори. Він зазначив, що не знає, як довго триватиме виверження.

Вулкан Кумбре-В'єха: що відомо

Вулкан Кумбре-В'єха вважається одним із найактивніших на Канарських островах. В останній раз він прокидався в 1971 році. Тоді загинула одна людина, що фотографувала потоки лави.

За даними іспанського Національного географічного інституту, перше виверження вулкана на Пальмі відбулося в 1430 році.

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Автор: Олександр Топчій