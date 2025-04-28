Наразі в країні спостерігаються перебої з рухом поїздів і авіаперевезеннями.

Популярну туристичну країну Іспанію охопив транспортний хаос через масштабний блекаут, що стався сьогодні вдень.

Як пише іспанське видання ABC, повітряний рух у країні зараз працює на "половину потужності". Злети і посадки наразі можливі, хоча телетрапи не працюють. Табло прибуття і відправлення в аеропортах, включно з Ель-Прат у Барселоні та аеропортом Мадрида, показують затримку до години.

При цьому залізнична мережа Іспанії серйозно постраждала, і, за попередніми даними, пасажирів, які застрягли в тунелях, евакуюють пішки. Оператор Renfe зупинив вхід і вихід поїздів зі станцій. Невідома кількість людей застрягла в ліфтах на станціях.

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Мадридський метрополітен також призупинив свою роботу і порадив людям шукати альтернативні способи пересування, наприклад, автобуси.

Наскільки сильно постраждало транспортне сполучення в Португалії, яку також "зачепив" іспанський блекаут, наразі невідомо. Однак, за даними Publico, у Лісабоні та Порто зупинилося метро, ​​пасажири виявилися заблокованими у вагонах. Тим часом, аеропорти Лісабона, Порту та Фару перейшли на використання резервних генераторів.

Можна припустити, що проблеми з транспортним сполученням поступово наростатимуть, бо нові затримки та скасування провокуватимуть ще більші накладки.

Як раніше повідомляв УНІАН, удень 28 квітня 2025 року Іспанію та Португалію паралізувало масштабне відключення електроенергії. Також зачепило окремі регіони Франції.

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