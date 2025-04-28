Через масштабне вимкнення світла зупинилися метрополітени та залізничне сполучення.

Масштабне вимкнення електроенергії, що сталося 28 квітня, паралізувало Іспанію та Португалію. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на іспанського мережевого оператора Red Eléctrica і португальського оператора E-Redes.

Блекаут стався в багатьох містах - від Мадрида до Лісабона. Також велика частина Піренейського півострова залишилася без світла.

Оператор Red Eléctrica повідомив, що були активовані протоколи для відновлення подачі електроенергії після масштабного відключення.

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"Причини аналізуються, всі ресурси спрямовуються на усунення", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, через блекаут в Іспанії та Португалії згасли світлофори, метрополітени та залізничне сполучення зупинено. Подача електроенергії припинилася близько 12:30.

Незважаючи на те, що лікарні обох країн оснащено генераторами, персоналу було доручено вимкнути комп'ютери та вжити інших заходів для економії електроенергії. Прогнозів щодо того, як довго не буде світла, поки що немає.

"Для управління ситуацією в Іспанії створено кризовий комітет. На даному етапі немає жодних доказів щодо причини масштабного відключення електроенергії. Не виключено кібератаку, розслідування триває", - повідомив іспанський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Влада Іспанії закликала громадян не телефонувати до служб екстреної допомоги для отримання інформації. Це пояснили тим, що телефонні центри і без того перевантажено.

Тим часом португальський оператор E-Redes оголосив, що вимкнення електроенергії сталося через "проблеми в європейській енергосистемі". Точні причини блекауту встановлюються.

Водночас газета La Vanguardia повідомила, що перебої в мережі торкнулися також Андорри і Франції.

Оновлено о 16:20: Директор з операцій Red Eléctrica Єдуардо Прієто повідомив, що відновлення подачі елеектроенергії в Іспанії може зайняти "від шести до дев'яти годин". Він назвав блекаут "безпрецедентним інцидентом", але відмовився коментувати причини вимкнення світла, пише The Guardian.

Кібератаки в Європі

Як писав УНІАН, у грудні 2024 року глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів, що в Європі сталася величезна кількість "підозрілих інцидентів". Він висловив думку, що до 100 кібератак і диверсій можуть бути пов'язані з Росією.

Загалом у 2024 році, як зазначив міністр, у Європі сталося 500 підозрілих інцидентів. Він наголосив, що до 100 з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства та операцій впливу.

Також видання Reuters повідомляло, що за кібератаками на країни НАТО і ЄС стоїть російська група ГРУ. За даними Національної розвідувальної служби Німеччини, йдеться про кібергрупу, яка належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки.

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