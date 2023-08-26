Повідомляється, що автобус врізався в польску фуру з фруктами.

На півночі Італії розбився автобус із громадянами України. Чотири людини у важкому стані, ще десятеро отримали серйозні травми, які життю не загрожують, повідомляє місцеве видання ANSA.

Аварія сталася учора близько 19:30 за місцевим часом на північному сході країни поблизу містечка Латізана, що на схід від Венеції.

"Автобус, який врізався в польський рефрижератор із фруктами та овочами, був переповнений українськими туристами, які поверталися до країни. На борту також було багато дітей", – пише видання.

Зазначається, що після аварії близько тридцяти пасажирів відчували біль, але тільки половині з них зрештою знадобилася істотна медична допомога. Водій і півдюжини мандрівників, у тому числі щонайменше одна дитина, були заблоковані в покрученому автобусі, тож рятувальникам довелося їх визволяти із застосуванням спецзасобів.

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Як писав УНІАН, в невеликому чеському містечку чоловік жорстоко побив двох біженок з України, коли дізнався, звідки вони приїхали. Нападник і жертви не були особисто знайомі, тож імовірною причиною нападу могла бить ненависть на грунті ксенофобії.

А тим часом у сусідній Польщі місцеві жінки переймаються через те, що жінки з України, які складають переважну кількість біженців, складуть їм високу конкуренцію за місцевих польских чоловіків.

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