Серед молодих польських жінок посилилося відчуття загрози, що українки, які виїхали від війни, створять занадто високу конкуренцію на ринку праці і в романтичних стосунках.

Згідно з останніми дослідженнями Варшавського університету, у Польщі зростає настороженість по відношенню до українок, які переїхали в країну через розв'язану Путіним війну. Найбільші забобони демонструють молоді польські жінки - їх турбує, що українки створюють занадто високу конкуренцію на шлюбному ринку.

Як пише видання Wyborcza, в інтернеті стало багато оголошень і груп, спрямованих на створення відносин між польськими чоловіками і українськими дівчатами. "Українки знайомляться з поляком", "Самотні Українки в Польщі", "Шукаю хлопця-поляка" або "Українка шукає чоловіка-поляка", "Поляк шукає дружину-українку" ростуть як гриби після дощу і швидко збирають тисячі людей.

Агнешка Косович, президент Польського міграційного форуму зазначає, що для деяких жінок, які тікають до Польщі від війни і насилу знаходять в ній своє місце, відносини з поляком можуть стати гарантією безпеки і стабільності. Однак, вона висловлює сумнів у правдивості стереотипу, що українка - це покірна дружина з традиційних відносин:

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Я боюся, що ці надії можуть не виправдатися. Мій досвід роботи з українками показує, що це працьовиті, розумні і освічені жінки, які вміють постояти за себе".

В даний час в Польщі знаходиться близько 1,2 млн біженців з України. Більшість з них жінки. За словами Косович, не всі з них залишили своїх чоловіків битися на фронті - багато хто не був у відносинах, інші були, але в невдалих, треті тільки вступають у доросле життя. Вона також зазначає, що розлука може принести полегшення, а не страждання, біль і тугу - на відстані пари часто розуміють, що їх зв'язок був не таким міцним.

З цієї причини почуття загрози посилилося серед молодих польських жінок, що підтверджується останнім дослідженням, проведеним на рубежі травня та червня дослідницькою лабораторією. У проекті "Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів та дій польської держави" взяли участь 600 осіб у віці від 16 до 65 років, і саме в групі жінок до 29 років із середньою або післясередньою освітою було помічено найбільше неприйняття до біженців з України - через острах занадто великої конкуренції на ринку праці і побоювання, що українки відвезуть потенційних чоловіків польок.

"Польські жінки помітили, що в останні місяці шлюбний ринок став особливо багатолюдним. У популярних додатках для знайомств більше жінок, ніж чоловіків. Крім того, з кожним роком у Польщі стає все більше весіль між поляками та українками", - зазначає видання.

Як почуваються українці у Польщі

Загалом ставлення поляків до українців дещо погіршилося. З моменту останнього вимірювання, проведеного в січні 2023 року, позитивне ставлення зменшилося на 13 відсотків. Своє своє ставлення до біженців з України останнім часом змінили 31% опитаних. На питання "на краще чи на гірше?". 85 відсотків сказали, що на гірше. Проте, більшість жителів Польщі як і раніше позитивно ставляться до біженців - 67 відсотків. Також поляки пишаються, коли йдеться про допомогу Україні - 79 відсотків оцінюють її позитивно.

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