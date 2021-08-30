Дівчина померла від отриманих травм.

В Італії романтичне побачення закінчилося трагедією. На 20-річну студентку напала зграя собак, від отриманих травм вона померла

Про це повідомляє видання Mirror.

Трагедія сталася в місті Сатріано. Хлопець з дівчиною вирушили на пікнік з прогулянкою лісом. Побачення перетворилося на трагедію, коли на пару напала зграя собак.

Хлопець втік від тварин, поки вони роздирали беззахисну дівчину. Йому вдалося знайти укриття від собак в покинутому будинку та покликати на допомогу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі вірний пес захищав від сторонніх свого господаря, знепритомнілий.

Інцидент стався вранці 26 серпня на місцевому ринку. Поблизу одного з магазинів чоловікові 40-45 років стало погано і він втратив свідомість. Вірний пес, що знаходився поруч, гарчав і гавкав на сторонніх, які підходили до його господаря.

Дільничні офіцери швидко організували заходи для порятунку чоловіка. Вони обмежили рух громадян навколо місця події і викликали швидку.

Автор: Анастасія Горбачова