Коли на місце приїхали медики, вони відтягнули собаку і вчасно надали постраждалому медичну допомогу.

У Запоріжжі вірний пес захищав від сторонніх свого господаря, який втратив свідомість.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Інцидент стався вранці 26 серпня на місцевому ринку. Поблизу одного з магазинів чоловікові 40-45 років стало зле і він знепритомнів. Вірний пес, який знаходився поруч, почав відганяти сторонніх від свого господаря. Він гарчав та лаяв.

Дільничні офіцери швидко організували заходи для порятунку чоловіка. Вони обмежили рух громадян навколо місця події і викликали швидку.

Коли на місце приїхали медики, вони відтягнули собаку і вчасно надали постраждалому медичну допомогу. Чоловіка привели до тями і відвезли до лікарні. Чотирилапого друга постраждалого передали його родичці.

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Автор: Денис Прядко