Останнє побачення. Що відомо про загибель молодої пари у львівському парку

Пізно ввечері 1 серпня у Львові сталася трагедія – хлопець та дівчина загинули на побаченні у парку. Вони сиділи на лавці, як раптом почався буревій, і зламані гілки дерева впали на молоду пару, не залишивши шансів на життя. УНІАН дізнавався подробиці страшного інциденту.

Буревії останнім часом – звичне явище для Львова. Після пекельної спеки, небо раптом вкривається хмарами, зривається шквальний вітер і починається гроза. Так було і того вечора. Негода "накрила" місто близько 23:00.

Напередодні буревію 18-річна дівчина і 20-річний хлопець пішли на побачення. Зустрілися у Стрийському парку, прогулялися тінистими алеями, присіли відпочити на лавочку. Раптово піднявся сильний вітер, який трощив усе на своєму шляху. Він зламав гілку дерева, під яким сиділа пара. Гілка, падаючи, зачепила ліхтар, усе завалилося на молодих людей. Від отриманих травм вони померли на місці.

Серед уламків і зараз лежить останній букет дівчини, навколо – сліди крові.

За попередньою офіційною інформацією, на людей впали дві величезні гілки, одна – з висоти 10 метрів, інша – приблизно з 14-ти, зачепивши освітлювальну опору, яка також зламалася і впала на пару. Очевидці кажуть, що шансу вижити у них не було – "швидка", яка приїхала на виклик, лише констатувала смерть. А тіла загиблих з-під дерева довелося витягувати рятувальникам.

Артилерист-розвідник

Наступного дня після трагедії стало відомо, що хлопчина, який загинув, був курсантом Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Звали його Андрій Свояк.

"У парку Львова,внаслідок падіння дерева, зазнав несумісних з життям травм й загинув курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Свояк. Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", - написав у Facebook начальник академії Петро Ткачук.

Андрій Свояк – родом з Вінниччини, його батьки зараз проживають у Білій Церкві Київської області. Хлопець лише рік тому вступив до академії і мріяв стати професійним військовим.

"Він перейшов на другий курс, навчався на факультеті ракетних військ та артилерії, на спеціальності "артилерійська розвідка", - розповідають УНІАН у прес-службі вишу. – Був дисциплінованим, позитивним, старанним, комунікабельним, одним з кращих курсантів на курсі. В те, що сталося, досі не можемо повірити… Це велике горе для рідних і втрата для друзів. У жовтні йому мав виповнитися 21 рік".

Абсолютно здорове дерево

У міській раді Львова лише розводять руками – мовляв, як таке могло статися, адже дерево, яке впало на молодих людей, зовні було абсолютно здоровим.

За інформацією начальниці управління екології та природних ресурсів міськради Олександри Сладкової, дерево, яке стало причиною трагедії, зламалося на висоті 7-10 метрів, стовбурових пошкоджень у нього не було.

"Обстеження дерев у Стрийському парку проводять систематично. Тут є приблизно 6 тисяч дерев. Коли є підозри на аварійність якогось, персонал парку обов’язково звертається до управління екології, щоб провести комісійне обстеження.Дерево, яке впало на людей – це клен гостролистий. Таких дерев у парку близько 30%. Я зранку була на місці трагедії і оглядала цю територію. Візуальний огляд показав, що стовбурових пошкоджень це дерево не мало, від нього відвалилася гілка на висоті 7-10 метрів, тому побачити подібний дефект складно. На дереві немає ознак гниття. Відповідно, точну причину, чому воно розвалилося, зможе сказати слідство. Мій особистий попередній висновок такий: поблизу цього клена є дерево, яке має дуже специфічні ушкодження – ніби розлетілося на друзки. Воно росло біля клена, і теж пошкодило сусідню лавку. Припускаю, що це дерево було зруйноване блискавкою. Тобто блискавка влучила в нього, і це могло призвести до падіння дерев навколо, зокрема і до пошкоджень клена. Бо в інших частинах парку пошкоджених дерев немає. Лише в тій частині, де сталася трагедія", - розповіла Сладкова.

Майже 100 повалених дерев і побиті автомобілі

Як повідомляє директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Олександр Одинець, комунальні служби міста продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди і передбачають, що найближчим часом все вдасться прибрати.

"Внаслідок негоди зафіксовано 76 падінь дерев, це не враховуючи парки. У результаті їхнього падіння пошкоджено вісім авто, є 30 поривів на мережах зовнішнього освітлення "Львівсвітла". Також немає електропостачання у кількох будинках у Залізничному районі. За інформацією ПАТ "Львівобленерго", 51 підстанція знеструмлена по області. Усі дерева, які вчора перешкоджали проїзду, були розкрижовані, прибрані і проїзд забезпечено. Сьогодні роботи продовжуються", - сказав чиновник.

Окрім того, буревій повалив рекламний щит на вулиці Липинського та пошкодив МАФ на Сихові. А ще поламав та повиривав з корінням 10 дерев у парках.

"Зараз усі служби працюють, задіяно практично увесь склад комунальників для ліквідації наслідків негоди", - розповів Одинець.

У Львівському гідрометцентрі знову оголосили штормове попередження. Тож львів’ян просять бути обачними і уникати прогулянок у парках та скверах.

У поліції Львівщини УНІАН повідомили, що за фактом загибелі двох людей у Стрийському парку розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

На жаль, є великий сумнів, що винних у цій трагедії знайдуть, а тим більше – покарають. А коли надзвичайники чи синоптики попереджають про штормове попередження, варто прислухатися та не бути безпечними. Береженого Бог береже.

Мирослава Бзікадзе

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