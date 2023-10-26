357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із Сектору Гази.

В Державі Ізраїль після терористичного нападу ХАМАС зросла кількість жертв серед українців. Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти", - повідомив Ніколенко.

При цьому, у Секторі Гази відомо про 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, із яких 3 дітей. Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.

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"357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок. Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав", - відзначив речник.

У цьому зв'язку, дипломат відзначив, що МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей.

Загибель українців в Ізраїлі - що повідомлялося раніше

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив про загибель 23 українців.

В Міністерстві закордонних справ України зауважили що це дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, тоді як відомості української сторони наразі відрізняються. Раніше в МЗС України підтверджували загибель 13 українців.

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