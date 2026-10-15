Польща посилить вимоги до іноземців при в'їзді в країну: подробиці

Нові правила стосуються фінансових спроможностей мандрівника.

Уряд Польщі має намір збільшити вимоги до мінімальної суми грошей, яку повинен мати іноземець для в'їзду на територію країни. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на проект нових правил, підготовлений польськими урядовцями.

Згідно із запропонованими правилами, іноземці, які планують перебувати в Польщі до чотирьох днів, повинні будуть мати щонайменше 1000 злотих (229 євро) замість нинішніх 300 злотих (69 євро). Якщо візит триватиме довше, мінімальна сума зросте із 75 злотих (17 євро) до 300 злотих (69 євро) на кожен день перебування.

Водночас для окремих категорій мандрівників передбачать нижчі фінансові вимоги. Йдеться, зокрема, про учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань, а також людей із заздалегідь оплаченим перебуванням, які приїжджають на лікування або беруть участь у програмах сезонної роботи, якщо вона не є головною метою візиту.

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Для них мінімальна сума становитиме 130 злотих (30 євро) на день, але не менше ніж 650 злотих (149 євро) загалом. Нині відповідні вимоги передбачають 20 злотих (5 євро) на день і щонайменше 100 злотих (23 євро).

Окремі зміни стосуватимуться іноземців, які приїжджають на навчання, стажування, наукові дослідження або дослідницькі роботи. На перші два місяці перебування вони повинні будуть підтвердити наявність 2020 злотих (463 євро) замість нинішніх 1270 злотих (291 євро).

У міністерстві пояснюють необхідність перегляду нормативів зростанням вартості життя. Автори проєкту зазначають, що суми не змінювалися з 2016 року, а за цей час подорожчали товари та послуги.

"Нова сума має відповідати мінімальному рівню доходів, який у законодавстві про соціальну допомогу вважається достатнім для задоволення основних потреб самотньої людини", – йдеться в урядовому документі.

Також автори документа наголошують, що запропоновані суми відповідають орієнтирам, які застосовують інші країни Шенгенської зони, зокрема Болгарія, Хорватія, Литва та Естонія.

Новини туризму

Як писав УНІАН, з 1 листопада 2026 року Казахстан почне поетапно впроваджувати електронні дозволи на в’їзд, спершу лише попереджаючи іноземців про нові вимоги. З 1 липня 2027 року без такого дозволу в’їзд буде неможливим, а отримати його можна безкоштовно через цифрову платформу за 72 години до поїздки.

Також ми розповідали, що у березні 2027 року стартап Nox Mobility запустить преміальний нічний поїзд між Гамбургом і Мюнхеном із приватними купе Nox Suite, квитки коштуватимуть від 65 євро. Поїзд курсуватиме тричі на тиждень у кожному напрямку, забезпечуючи комфортні умови для роботи й відпочинку під час подорожі.

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