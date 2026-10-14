'Ми стежимо за тобою': Польща звернулась до Маска через проблему зі Starlink в Україні

МЗС країни звинуватило Ілона Маска в політичних іграх.

Міністерство закордонних справ Польщі, яке оплачує Starlink для України, висловило невдоволення Ілону Маску з приводу того, що його компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів під час руху в Україні.

"Гей, великий чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", - написав у соцмережі мінстр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Проблеми зі "Старлінком" в Україні

В ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні, повідомив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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Він зазначив, що наразі обмеження стосуються так званого "військового пакету".

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", – висловив думку Флеш.

При цьому раніше він зазначав, що Україна має хороші звʼязки з компанією SpaceX і приносить стабільний прибуток. На тлі цього він висловив впевненість проти, що Starlink в Україні відключати не будуть.

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