Казахстан змінює правила в’їзду для українців та мешканців деяких інших країн

З 1 липня 2027 року іноземцям без електронного дозволу на в’їзд до Казахстану відмовлятимуть.

Уряд Казахстану затвердив нові правила в’їзду та перебування іноземців. Зокрема, вони стосуються й українців, повідомляє Zakon.kz.

Зазначається, що з 1 листопада в Казахстані почнуть поетапно впроваджувати електронні дозволи на в’їзд до країни. На першому етапі іноземців пропускатимуть без дозволу, лише попереджаючи про нові вимоги.

Впроваджувати електронні дозволи будуть поетапно:

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з 1 листопада 2026 року – на пунктах пропуску державного кордону Казахстану: міжнародний аеропорт Актау, автомобільні пункти пропуску "Урлютобе" (Павлодарська область), "Аухатти" (Жамбильська область), "Атамекен" (Туркестанська область) та "Нурли Жол" (область Жетісу), без відмови у в’їзді іммігранту, роз’яснюючи необхідність його оформлення;

з 1 січня 2027 року – на пунктах пропуску Державного кордону РК: міжнародні аеропорти міст Астани та Алмати, без відмови у в’їзді іммігранту, роз’яснюючи необхідність його оформлення;

з 1 березня 2027 року – через усі інші пункти пропуску державного кордону РК, без відмови у в’їзді іммігранту, роз’яснюючи необхідність його оформлення.

Вже з 1 липня 2027 року без електронного дозволу на в’їзд до Казахстану відмовлятимуть. Електронний дозвіл на в’їзд видається органами внутрішніх справ за погодженням з органами національної безпеки через цифрову платформу безкоштовно.

У виданні уточнили, що заяву на отримання електронного дозволу іноземець подає через цифрову платформу не пізніше ніж за 72 години до запланованої дати в’їзду. Під час подання заяви потрібно пройти ідентифікацію або аутентифікацію.

Електронний дозвіл на в’їзд до Казахстану видається на строк 180 календарних днів. Перевірка наявності електронного дозволу на в’їзд здійснюється співробітниками Прикордонної служби за допомогою цифрової системи "Беркут".

Також у виданні попередили, що електронний дозвіл на в’їзд до Казахстану анулюється в таких випадках:

на підставах, передбачених статтею 48 закону "Про міграцію населення";

при прийнятті рішення про скорочення терміну тимчасового перебування отримувача електронного дозволу на в’їзд до РК;

у разі прийняття рішення про адміністративне виселення отримувача електронного дозволу на в’їзд за межі РК;

якщо електронний дозвіл на в’їзд до РК оформлено з порушенням порядку.

Нові правила в’їзду до ЄС

Нагадаємо, що з 6 вересня правила перетину європейського кордону стали суворішими через скасування тимчасових пільг системи EES. Зміни торкнулися всіх пунктів пропуску на зовнішніх кордонах ЄС.

Однак впровадження перевірок в окремих пунктах пропуску деяких країн затримувалося, тому нові правила почали діяти не скрізь одночасно.

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