Раніше заступник глави МЗС Угорщини Петера Сійярто використав візит до України з метою зйомки провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії. Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Україна категорично відкидає будь-які звинувачення угорської сторони про нібито розгортання "дискредитаційної кампанії" проти керівництва цієї країни", - заявили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. "Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн", - підкреслюється у повідомленні.

Відео дня

У цьому зв'язку, відповідна позиція було чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра - парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

"Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України", - наголошується у повідомленні.

Як підкреслюють в МЗС України, "ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії".

Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат.

"Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права", - йдеться у заяві.

Скандал з угорським дипломатом

Як повідомляв УНІАН, цього тижня парламентський державний секретар МЗС Угорщини Левенте Модьор прибув до України, щоб вимагати від Києва пояснень щодо нібито підтримки наклепницької кампанії проти його країни. За його словами, українці "завдали удару в спину" Угорщині.

В оприлюдненому відео Модьор стверджує, що нібито "націоналістичні уряди" обмежували права закарпатських угорців на використання рідної мови, та після початку повномасштабної війни Будапешт все одно прийшов Україні на допомогу.

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