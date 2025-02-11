Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до України, щоб вимагати від Києва пояснень щодо нібито підтримки наклепницької кампанії проти його країни.
"Угорщина допомогла Україні - але Київ все одно вдарив нам у спину? Ми будемо захищати країну від будь-яких спроб вплинути на неї ззовні. Тому що немає нічого важливішого за угорські інтереси", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Як передає Hirado.hu, у відео Модьор каже, що "націоналістичні уряди" обмежували права закарпатських угорців на використання рідної мови, та після початку повномасштабної війни Будапешт все одно прийшов Україні на допомогу.
Представник МЗС звинувачує Київ в активному фінансуванні та підтримці дій, спрямованих на дискредитацію угорського уряду на внутрішньо- та зовнішньополітичній арені. За його словами, для збереження добрих відносин Україна має виконати дві умови: повернути відібрані в угорської громади на Закарпатті права та припинити всі дії, спрямовані проти угорського уряду:
"Таке відверте зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без рішучої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва - вимагати від українського керівництва пояснень і, в разі відсутності пояснень, порушити питання про можливу відповідь з боку Угорщини".
Відносини України та Угорщини
Як відомо, Будапешт саботує ініціативи з підтримки України, зберігає гарні стосунки із Москвою, а також відмовляється надавати свою територію для транзиту західної військової допомоги.
Минулого тижня в угорській націонал-консервативній партії "Фідес" заявили, що Україна нібито розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.