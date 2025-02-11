За його словами, українці "завдали удару в спину" Угорщині.

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до України, щоб вимагати від Києва пояснень щодо нібито підтримки наклепницької кампанії проти його країни.

"Угорщина допомогла Україні - але Київ все одно вдарив нам у спину? Ми будемо захищати країну від будь-яких спроб вплинути на неї ззовні. Тому що немає нічого важливішого за угорські інтереси", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як передає Hirado.hu, у відео Модьор каже, що "націоналістичні уряди" обмежували права закарпатських угорців на використання рідної мови, та після початку повномасштабної війни Будапешт все одно прийшов Україні на допомогу.

Відео дня

Представник МЗС звинувачує Київ в активному фінансуванні та підтримці дій, спрямованих на дискредитацію угорського уряду на внутрішньо- та зовнішньополітичній арені. За його словами, для збереження добрих відносин Україна має виконати дві умови: повернути відібрані в угорської громади на Закарпатті права та припинити всі дії, спрямовані проти угорського уряду:

"Таке відверте зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без рішучої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва - вимагати від українського керівництва пояснень і, в разі відсутності пояснень, порушити питання про можливу відповідь з боку Угорщини".

Відносини України та Угорщини

Як відомо, Будапешт саботує ініціативи з підтримки України, зберігає гарні стосунки із Москвою, а також відмовляється надавати свою територію для транзиту західної військової допомоги.

Минулого тижня в угорській націонал-консервативній партії "Фідес" заявили, що Україна нібито розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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