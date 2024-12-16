У МЗС країни вважають, що фінальні домовленості мають враховувати інтереси Білорусі.

Білорусь хоче брати участь у фінальних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич. передають білоруські державні ЗМІ.

За його словами, фінальні домовленості мають враховувати інтереси Білорусі.

Політик зазначив, що Білорусь "як ніхто інший" зацікавлена у мирному вирішенні війни в Україні, адже це начебто загрожує їхнім кордонам.

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"І на цьому тлі абсурдно виглядають звинувачення нашої країни в пособництві агресії. Розташовуючись по сусідству з Україною, Білорусь як ніхто інший зацікавлена в якнайшвидшому мирному врегулюванні цього конфлікту. Цілком розумно, що жодна країна не хоче, щоб біля її кордонів палахкотіли збройні дії", - сказав Амбразевич.

Дипломат зауважив, що саме через це, Білорусь з самого початку робила "миротворчі кроки", аби запобігти ескалації конфлікту.

"І тому ми від самого початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої власної безпеки. Фінальні домовленості мають обов'язково враховувати, зокрема, інтереси білоруської сторони", - додав Амбразевич.

Можливість переговорів з РФ - що відомо

Раніше військовий Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив, що українцям не потрібно тішити себе очікуваннями, що в разі переговорів та можливого перемир'я війна закінчиться. За його словами, він вірить в сили українських військових, а перемир'я є лише зупинкою, а не кінцем війни.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що початок переговорів щодо завершення війни в Україні не означає, що бойові дії закінчаться. Він підкреслив, що всі перемовини, які наразі обговорюються, не будуть відбуватися в один день.

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