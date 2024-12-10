Білоруський диктатор укотре взявся погрожувати.

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що ввіз у республіку кілька десятків ядерних боєголовок, і запевнив, що він не жартує. Про це повідомляє БелТА.

Диктатор розповів, що завіз "не один десяток" штук ядерних боєголовок, і наголосив, що це не жарт.

"Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - заявив білоруський лідер.

Відео дня

За словами Лукашенка, його "відповідь буде миттєвою", якщо хтось із "ворогів, друзів і суперників" наступить на лінію державного кордону. Він запевнив:

"Я не дивитимуся – ядерна зброя чи ще якась. Про це ми домовилися з росіянами ще до того, як вони повернули нам ядерну зброю. Ще не та зброя, яку ми їм віддали. Там була стратегічна зброя. А це тактична ядерна зброя"

Ядерна зброя у Білорусі

Про те, що Росія перемістила ядерну зброю у Білорусь, ближче до території НАТО, відомо з березня 2024 року. Таким чином президент Росії Володимир Путін погрожує ширшою військовою конфронтацією з Альянсом через підтримку України.

У жовтні 2024-го Лукашенко заявляв, що керівництво України хоче ядерного конфлікту з Росією.

Час від часу білоруський диктатор озвучує заяви, що не хотів би воювати, зокрема застосовувати ядерну зброю, мовляв, це вже означало б, що йде світова війна. Однак, каже, він готується до війни і змушений буде захищатися, якщо доведеться.

Нещодавно держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович сказав журналістам, що в Лукашенка навіть є своя "червона кнопка".

Вас також можуть зацікавити новини: