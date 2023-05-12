Додатковий імпульс проекту надала війна в Україні.

На тлі глобальних побоювань з приводу російських атак на підводні інтернет-кабелі стало відомо, що ЄС планує прокладку нової артерії в Чорному морі. У ЄК зауважують, що проект покликаний поліпшити зв'язок з Кавказом, в тому числі, Грузією, і дозволить знизити "залежність регіону від наземного оптоволоконного зв'язку, що проходить транзитом через Росію", повідомляє Financial Times з посиланням на програмний документ Єврокомісії.

Потребу в такому Чорноморському інтернет-кабелі ЄС і Грузія обговорювали ще в 2021 році. Однак, за інформацією джерел FT, додатковий імпульс проекту надала війна в Україні. Очікується, що проект з прокладання кабелю протяжністю 1100 кілометрів обійдеться близько 45 мільйонів євро. Наразі проект на стадії техніко-економічного обґрунтування, і торги поки не відкриті.

Можливість прокладки кабельного маршруту через Чорне море вивчає і компанія Vodafone, що базується у Великобританії. Проект, що розглядає компанія, під назвою Kardessa передбачає з'єднання України з Болгарією, Туреччиною і Грузією, а потім з Вірменією, Казахстаном і далі з Азією підземним маршрутом, кажуть джерела видання.

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Девід Макаллістер, член Європарламенту і голова комітету у закордонних справах Європарламенту, сказав, що Чорноморський кабель є "флагманським проектом" і пріоритетом для блоку в регіоні.

"Без [інтернет-кабелів] не було б ні відеоконференцій, ні спільної дослідницької роботи, ні Netflix. Росіяни теж це знають", - каже Макаллістер.

Питання щодо доцільності і термінів реалізації проекту залишаються відкритими. У тому числі, у зв'язку з тим, що Росія продовжує використовувати свої військові кораблі в Чорному морі для ракетних ударів по Україні і блокування портів.

Побоювання з приводу саботажу РФ - що повідомлялося

Близько 99% міжконтинентального інтернет-трафіку передаються більш ніж 400 діючими підводними кабелями протяжністю 1,4 млн км. Росія є одним з безлічі маршрутів, за якими пакети даних переміщаються між Азією і Європою. Наприклад "Мечта", одна з інтернет-артерій, що проходять через Росію, має протяжність 8700 кілометрів і проходить через Німеччину, Австрію, Словаччину, Україну, РФ, Казахстан і Китай. Її контрольний пакет акцій належить російському оператору "МегаФон".

Протягом останніх місяців зростають глобальні побоювання з приводу навмисного саботажу на підводних кабелях та іншій морській інфраструктурі з боку РФ. Стурбованість зросла, зокрема, після вибухів на газопроводі "Північний потік".

На початку травня в НАТО заявили, що Росія готується до атаки по підводній інфраструктурі Альянсу, зокрема, підводним кабелям, на частку яких припадає 95% інтернет-комунікацій. Також цього місяця країни НАТО провели навчання з полювання за підводними човнами РФ, з яких можуть бути нанесені удари по підводних кабелях.

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