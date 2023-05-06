Біля Норвегії російські підводні човни можуть порушити комерційне судноплавство або спробувати перерізати військові маршрути США.

Країни НАТО відпрацьовують заходи з вистежування човнів, в тому числі щоб запобігти їх можливим атакам на об'єкти підводної інфраструктури, такі як кабелі та газопроводи.

Велика частина часу під час 12-денних навчань, які закінчуються в п'ятницю і в яких беруть участь 12 країн НАТО, була присвячена вистежуванню вигаданого ворожого підводного човна біля берегів Норвегії та Ісландії, повідомляє Bloomberg.

У цих районах російські підводні човни можуть порушити комерційне судноплавство або спробувати перерізати військові маршрути, за якими США здатні відправити поповнення в Європу. Крім того, удари можуть бути нанесені по підводних кабелях, по яких передаються дані і електрику.

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Активність РФ біля берегів НАТО-деталі

Про те, що Росія може націлитися на підводні кабелі, на цьому тижні заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки і безпеки Девід Каттлер. За його словами, російські кораблі складають карти критично важливої інфраструктури країн блоку на суші і під водою, готуючись до ударів по підводних об'єктах в Європі і Північній Америці.

Норвезькі військові виявили присутність кількох російських кораблів у міжнародній акваторії Північного моря. За останні два місяці активність російського флоту в цьому регіоні зросла.