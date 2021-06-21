Суддю ЄСПЛ від Росії на поточній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи обрано не буде.

Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів від Росії в судді Європейського суду з прав людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

За його даними, весь список кандидатів від Російської Федерації у судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) був відхилений комітетом щодо вибору суддів ЄСПЛ Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з несправедливим проведенням конкурсу в самій РФ.

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У зв'язку з цим на червневій сесії ПАРЄ, яка почалася сьогодні, суддю ЄСПЛ від Росії обрано не буде.

«У середу комітет засідатиме знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання», - додав Гончаренко.

Відбір суддів у ЄСПЛ

Від України на посаду судді Європейського суду з прав людини претендують Микола Гнатовский, Гаяне Нуріджанян і Олександр Мережко.

У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 24 червня. Депутати планують розглянути ситуацію з кримськими татарами і окупованому Росією Криму та проведуть термінові дебати щодо ситуації у Білорусі.

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Автор: Вікторія Токарєва