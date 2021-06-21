Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів від Росії в судді Європейського суду з прав людини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
За його даними, весь список кандидатів від Російської Федерації у судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) був відхилений комітетом щодо вибору суддів ЄСПЛ Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з несправедливим проведенням конкурсу в самій РФ.
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У зв'язку з цим на червневій сесії ПАРЄ, яка почалася сьогодні, суддю ЄСПЛ від Росії обрано не буде.
«У середу комітет засідатиме знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання», - додав Гончаренко.
Відбір суддів у ЄСПЛ
Від України на посаду судді Європейського суду з прав людини претендують Микола Гнатовский, Гаяне Нуріджанян і Олександр Мережко.
У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 24 червня. Депутати планують розглянути ситуацію з кримськими татарами і окупованому Росією Криму та проведуть термінові дебати щодо ситуації у Білорусі.
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