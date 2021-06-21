У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 24 червня.
Про це заступник члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила у Facebook.
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Основні питання порядку денного сесії: ситуація з кримськими татарами, термінові дебати «Нескінченний терор білоруської влади – загроза для всіх», вибори, за якими нещодавно спостерігала Асамблея (Болгарія, Албанія), COVID-19-паспорти та сертифікати, права жінок, європейська політика щодо діаспор, подолання афрофобії в Європі, вибори суддів Європейського суду з прав людини та свобода медіа, суспільна довіра і право знати.
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