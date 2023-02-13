Раніше за даними цих публічних документів журналісти з'ясували, які лікарі обстежують диктатора.

В Росії засекретили контракти, за якими журналісти дізналися, що диктатор Володимир Путін обстежується в онколога. Документ зникли із російського сайту держзакупівель.

Як повідомляє "Настоящее время", контракти "Центральної клінічної лікарні з поліклінікою" Управління справами президента РФ зникли не раніше вересня 2022 року.

Їх неможливо знайти через рядок пошуку, а під час переходу на сторінку контракту за прямим посиланням з'являється повідомлення, що "внесено зміну інформації про контракт, згідно з якою інформація та документи не повинні бути розміщені на офіційному сайті ЄІС". Офіційно ЦКЛ ігнорує запити із проханням прокоментувати засекречення закупівель.

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"Центральна клінічна лікарня" обстежує перших осіб Росії. Медики ЦКЛ регулярно супроводжують Володимира Путіна в поїздках по Росії. Російські незалежні журналісти проаналізували дані держзакупівель і з'ясували, що найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець із раку щитоподібної залози і ЛОР. Всього з Путіним їздять від 6 до 13 фахівців.

У червні 2022 року журналісти знайшли підтердження того, що Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку, а фахівці Головного радіочастотного центру уважно моніторять публікації про нібито "критичний стан здоров'я" російського диктатора.

Хвороби Путіна: чи живий російський диктатор

Раніше Володимир Зеленський у Давосі на "Українському сніданку" висловився про Володимира Путіна та керівництво Росії. Президент України не впевнений, що Володимир Путін живий і не зовсім розуміє, з ким з РФ говорити і про що.

Прес-секретар лідер РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував розвіяти сумніви президента України Володимира Зеленського щодо того, живий він чи ні.

Зокрема, він заявив, що Путін і РФ "є і будуть". "Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

Тим часом в інформаційному просторі все частіше з'являються згадки про двійників Путіна. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з очільником Кремля їм зробили пластичні операції.

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