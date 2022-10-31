Буданов додав, що раніше Путін використовував двійників в особливих випадках, але зараз це стало звичайною практикою.

Президент Росії Володимир Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з очільником Кремля їм зробили пластичні операції.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виданню "Daily Mail".

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх (усього – ред.), ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, – це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – наголосив Буданов.

Відео дня

За словами очільника ГУР МО, раніше вже виявляли двійників путіна. Вони замінювали російського президента лише в "особливих випадках". Проте зараз залучення двійників – це "звичайна практика".

Двійники Путіна: що відомо

Чутки про те, що президент Росії Володимир Путін використовує двійників ширяться вже не один місяць. У Мережі люди вказують на зміни на обличчі, в ході і навіть у зрості, коли на публіку виходить "заміна" Путіна.

Генерал і екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Путін використовує своїх клонів лише за певних обставин. Зокрема, під час проведення масових заходів.

Колишній депутат Держдуми, юрист та правозахисник Марк Фейгін розповів, що у президента Росії можуть бути оперативні двійники. За його словами, випускати двійника на публіку дуже ризиковано.

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