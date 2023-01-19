Президент України не зовсім розуміє, про що говорити з представниками РФ.

Президент Володимир Зеленський не певен, що лідер росіян Володимир Путін живий.

Очільник нашої країни сказав на "Українському сніданку" в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - заявив Зеленський.

Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає.

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"…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…", - підкреслив президент.

Варто зазначити, що 16 січня у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум 2023, він триватиме до 20 числа. На заході немає делегацій РФ.

Війна в Україні з Росією - чому не відбуваються мирні переговори

РФ запропонувала Україні мирні переговори після того, як захопила частину чотирьох українських областей та назвала їх "своїми". Москва відмовляється говорити про долю захоплених територій. Україна хоче повернути собі всі окуповані землі, і таку мету Києва підтримує Захід.

У листопаді минулого року Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Великої двадцятки" на Балі презентував формулу миру. Вона складається з 10 пунктів, серед головних умов - виведення армії РФ, ядерна та енергетична безпека нашої держави.

Довідка УНІАН. Хромакей - техніка, за допомогою якої на відео блок якогось кольору можна "перефарбувати" чи змінити на інше зображення.

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