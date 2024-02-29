Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що готовий знову поїхати на переговори з представниками України.
Як заявив Мединський у коментарі каналу SHOT, він поїде на ймовірні перемовини до Туреччини, якщо отримає відповідне доручення.
"Дадуть доручення - поїдемо", - прокоментував Мединський.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні президент Реджеп Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Південно-Східна Європа – Україна" заявив, що Туреччина готова знову надати майданчик для російсько-українських переговорів.
Як повідомляє Інститут вивчення війни, Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні. Росія може використовувати це для просування своїх наративів щодо переговорів з Україною та війни, як раніше Кремль це робив, спираючись у пропаганді на підхід КНР щодо розпливчастого мирного політичного плану для України.