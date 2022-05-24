Віктор Орбан оголосив у країні надзвичайний стан з 25 травня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні надзвичайний стан з 25 травня.

Про це він заявив одразу після формування нового уряду.

Режим надзвичайного стану буде запроваджений з 0:00 25 травня. За словами Орбана, таке рішення надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати" на наслідки війни в Україні.

Орбан додав, що уряд оголосить про перші заходи в умовах надзвичайного стану 25 травня.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - такими словами Орбан пояснив запровадження надзвичайного стану.

У травні цього року Орбана вп'яте переобрали головою уряду Угорщини. "Друг Путіна" пропонує на найближчому саміті ЄС не торкатися теми ембарго на російську нафту.

Раніше Орбан порівнював запровадження санкцій проти РФ з "атомною бомбою". Також угорський політик проти того, щоб ЄС "нав'язував культуру" його країні.