На думку прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, піднімати це питання немає сенсу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував не обговорювати ембарго на російську нафту на найближчому саміті Європейського Союзу, який пройде в кінці травня. На думку голови угорського уряду, немає сенсу піднімати тему заборони на експорт енергетичної продукції з РФ, поки серед лідерів ЄС немає згоди.

Такими відомостями поділилося видання Financial Times. Журналісти порталу змогли ознайомитися зі змістом листа, який Орбан надіслав голові Європейської Ради Шарлю Мішелю.

"Обговорення пакету санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише приверне увагу до наших розбіжностей, не даючи при цьому шансів вирішити проблему. Я пропоную не піднімати це питання на найближчій Раді ЄС", — написав Орбан.

Нагадаємо, саміт Євросоюзу пройде з 30 по 31 травня. На ньому буде обговорюватися шостий пакет санкцій проти Російської Федерації, в який входить нафтове ембарго. Переговори з цього приводу ведуться тривалий час, але консенсусу немає через позицію Угорщини.

Найбільша угорська енергетична група вже готова відмовитися від російської нафти. А Євросоюз, за даними ЗМІ, розглядає будівництво нафтопроводів в Угорщину заради прийняття ембарго. Однак Будапешт прагне вирішити всі проблеми з поставками перед затвердженням шостого пакету обмежень. Тим часом Європа продовжує щодня висилати РФ мільярд євро в якості оплати за енергетичну продукцію.

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