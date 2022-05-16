Прем'єр Угорщини заявив, що Будапешт згоден бути толерантним, але із застереженнями.

Знову переобраний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейський союз у зловживанні владою. Він заявив, що ЄС нібито нав'язує Будапешту чужу культуру та ідеологію.

Про це повідомляє видання telex.hu.

За його словами, Угорщина згодна бути толерантною країною, але не у всіх питаннях.

"Є дещо, що ми не можемо собі дозволити. Ми захищаємо наші сім'ї, наші кордони, ми виступаємо за те, щоб батько був чоловіком, а мати - жінкою, ми не приймемо від Брюсселя пропозицію, яка зруйнувала б наші сім'ї", - заявив Орбан.

При цьому він вказав, що жителі його країни хочуть від ЄС захист вільних і рівних Націй, демократії, богобоязливості і людської гідності.

Угорщина проти нафтового ембарго - що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

Незважаючи на це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту, а Німеччина заявила, що планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС.

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