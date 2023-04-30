Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Угорщина демонструє "неадекватну", як для країни-члена НАТО, поведінку.
Голова МЗС заявив, що угорський народ заплатив "надзвичайно високу ціну за війну" в Україні.
"Угорський народ уже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. У цій війні вже загинуло багато угорців – представників закарпатської угорської громади", – заявив він.
Сіярто також натякнув, що Україна має бути вдячною Угорщині.
"Якщо ця заява означає: "Я з повагою дякую угорцям за те, що вони прийняли та опікуються понад мільйоном біженців з України, і я з повагою дякую їм за безперервне надсилання допомоги!", то "Ласкаво просимо і можете на нас розраховувати в майбутньому", – додав він.
Позиція Угорщини щодо вступу України до НАТО
Під час нещодавнього візиту до Києва генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що між країнами-членами НАТО існує консенсус щодо приєднання України. Ця заява викликала бурхливу реакцію і опір з боку Угорщини, яка виступає проти надання Україні військової допомоги та блокує її транзит своєю територією. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно висловив обурення, а парламенті країни висунули вимогу для вступу України до НАТО, заявивши, що для цього потрібна офіційна згода Росії, закріплена в окремому документі.
Міністерство закордонних справ України у відповідь наголосило, що Україна має суверенне право вільно обирати свій шлях, і назвало небезпечними спроби угорських політиків поставити безпеку в залежність від забаганок Москви.
А президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви Угорщини щодо вступу до НАТО, заявив, що Будапешт демонструє "неадекватну поведінку" і в країні "існує політична заплутаність політичних еліт". Він також наголосив, що йому видається дивною ситуація, коли країна-член НАТО виступає за Росію і проти Альянсу, до якого входить. Зважаючи на це, Угорщина, на думку президента, не має "радити Україні йти або не йти в НАТО" і робити перепони на цьому шляху.
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