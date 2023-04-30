Сіярто натякнув, що Україна має бути вдячною Угорщині, яка "заплатила надзвичайно високу ціну за цю війну".

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Угорщина демонструє "неадекватну", як для країни-члена НАТО, поведінку.

Голова МЗС заявив, що угорський народ заплатив "надзвичайно високу ціну за війну" в Україні.

"Угорський народ уже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. У цій війні вже загинуло багато угорців – представників закарпатської угорської громади", – заявив він.

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Сіярто також натякнув, що Україна має бути вдячною Угорщині.

"Якщо ця заява означає: "Я з повагою дякую угорцям за те, що вони прийняли та опікуються понад мільйоном біженців з України, і я з повагою дякую їм за безперервне надсилання допомоги!", то "Ласкаво просимо і можете на нас розраховувати в майбутньому", – додав він.

Позиція Угорщини щодо вступу України до НАТО

Під час нещодавнього візиту до Києва генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що між країнами-членами НАТО існує консенсус щодо приєднання України. Ця заява викликала бурхливу реакцію і опір з боку Угорщини, яка виступає проти надання Україні військової допомоги та блокує її транзит своєю територією. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно висловив обурення, а парламенті країни висунули вимогу для вступу України до НАТО, заявивши, що для цього потрібна офіційна згода Росії, закріплена в окремому документі.

Міністерство закордонних справ України у відповідь наголосило, що Україна має суверенне право вільно обирати свій шлях, і назвало небезпечними спроби угорських політиків поставити безпеку в залежність від забаганок Москви.

А президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви Угорщини щодо вступу до НАТО, заявив, що Будапешт демонструє "неадекватну поведінку" і в країні "існує політична заплутаність політичних еліт". Він також наголосив, що йому видається дивною ситуація, коли країна-член НАТО виступає за Росію і проти Альянсу, до якого входить. Зважаючи на це, Угорщина, на думку президента, не має "радити Україні йти або не йти в НАТО" і робити перепони на цьому шляху.

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