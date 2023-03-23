В Агентстві наголошують, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк не лише продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК. Зазначається, що одна з найбільших австрійських банківських груп веде роботу в 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 млн клієнтів.

"Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

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У НАЗК зазначають, що Raiffeisen працює в Москві з 1996 року та входить до переліку системно значимих російських банків, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями демократичного світу.

"Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб'єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресора своїми податками", - наголосили в НАЗК.

Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський "Райффайзен Банк" оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.

"До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

"Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією", - наголосили в НАЗК.

Так, Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. "Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначають у НАЗК, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

Скандал довкола діяльності Райффайзен Банку в Росії

Як повідомляв УНІАН, попри заяви про готовність групи Raiffeisen Bank International піти з російського ринку, зроблені ще минулої весни, австрійські банкіри продовжують свою діяльність на території РФ. У лютому RBI повідомив, що більше половини свого прибутку за 2022 рік він отримав на території Росії.

У січні стало відомо, що російський підрозділ RBI надає пільги з кредитування росіянам, які беруть участь у війні проти України. Також у документах російського "Раййфайзену" визнаються окуповані "ДНР" і "ЛНР". Австрійський Raiffeisen Bank International визнав, що його російська філія надає пільги окупантам, але заявив, що нібито не може нічого з цим вдіяти.

У лютому стало відомо, що влада США почала перевірку щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International у зв'язку з можливим пособництвом російській агресії проти України. Якщо відповіді RBI не задовольнять управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Вашингтон може запровадити санкції. Після отримання запиту від США акції Raiffeisen Bank International показали серйозне падіння - 20 лютого вони впали на 7%.

Після цього Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма російськими банками, за виключенням п'ятьох. Які саме банки залишилися в кореспондентській мережі Raiffeisen не уточнюється.

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