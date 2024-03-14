Серед них згадується 2-й Іноземний піхотний полк.

На тлі останніх гучних заяв президента Франції Емманюеля Макрона з'явилася інформація, що французькі полки прямують до Румунії, готуючись до розгортання в Україні проти російської армії, зокрема в Одесі.

Як пише FranceNews24, серед них згадується 2-й Іноземний піхотний полк.

Варто зазначити, що французький Іноземний легіон зробив репост запису, у якому цитується стаття про те, що Макрон думає про розміщення французьких військ в Одесі.

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Можливість розміщення французьких військ в Україні - деталі

Влада Франції почала розглядати можливість відправки своїх солдатів в Україну ще влітку минулого року, пише видання Le Monde. Спочатку це питання порушили на засіданні Ради безпеки в Єлисейському палаці 12 червня, після того як президент Емманюель Макрон публічно висловився за якнайшвидший вступ України до НАТО.

За даними джерел видання, варіант із відправленням військ обговорювали в "обстановці суворої секретності". "Роль військових полягає в підготовці якомога більшої кількості варіантів, щоб допомогти президенту республіки ухвалити політичне і військове рішення", - пояснив начальник штабу французької армії П'єр Шилль.

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