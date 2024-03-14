Макрон переконався, що домовитися з РФ по-хорошому не вийде, але вважає, що у ЗСУ недостатньо сил для військової перемоги.

Влада Франції замислюється щодо відправки військ в Україну принаймні з літа 2023 року. Про це пише французька газета Le Monde.

Видання зазначає, що заява президента країни Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну наприкінці лютого шокувала багатьох у Європі, але не інших топ-чиновників Франції. За даними журналістів, таку можливість обговорювали в обстановці найсуворішої секретності ще на початку червня минулого року, 12 червня її порушували на засіданні Ради оборони Франції.

Основною причиною таких розмов, як пише газета, є "слабкість українських військ", яка і "викликала занепокоєння" Парижа. Стверджується, що ще влітку в Єлисейському палаці негласно визнали, що у Києва "справи йдуть не дуже добре". До того моменту, як кажуть джерела, сам Макрон уже відійшов від ідеї "дипломатичного шляху" припинення війни в Україні.

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За даними джерел, у ніч на 21 лютого, під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

"Ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується. У будь-якому разі, прийдешньому року мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців", - наводить слова Макрона співрозмовник газети.

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції "дипломатичною катастрофою", наслідки якої Єлисейський палац "намагається мінімізувати" досі.

"Ініціатива французького президента, яку погано розуміють на міжнародному рівні, насилу знаходить розуміння і у самих французів", - зазначає газета.

Відправлення західних військ в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, після заяви Макрона більшість європейських країн і США запевнили, що не мають наміру відправляти свої війська в Україну. Можливість такого розвитку подій виключив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Водночас президент Литви підтримав відправку західних військ в Україну. Глава польського МЗС теж висловив думку, що відправка західних військ в Україну не є чимось немислимим.

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