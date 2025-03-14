Євросоюзу довелося піти на поступки, щоб продовжити термін дії санкцій.

Угорщина зняла вето і погодилася на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії до вересня 2025 року, наполігши на знятті обмежень із кількох росіян. Про це повідомляє Euronews із посиланням на європейських дипломатів.

В обмін на продовження санкцій щодо понад 2400 фізичних і юридичних осіб Будапешт наполягав зняти обмеження з восьми осіб. Водночас Люксембург закликав виключити зі списку магната Михайла Фрідмана, проте на такий крок Євросоюз не пішов. У підсумку, санкції було знято з чотирьох осіб.

Зокрема, з-під їхньої дії вивели олігарха В'ячеслава Моше Кантора, сестру мільярдера Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлову, міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова та російського бізнесмена Володимира Рашевського. Останнього вивели з-під дії обмежень, оскільки його потрапляння до "чорного списку" нібито було "слабо юридично обґрунтоване".

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За даними видання, також санкції було скасовано щодо трьох осіб, які вважаються померлими.

"Я думаю, що вони (угорці - УНІАН) отямилися. Вони зрозуміли, що ставати на бік Путіна - не найкращий варіант", - сказав європейський дипломат, чиє ім'я не розкривається.

Санкції проти РФ

Як писав УНІАН, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше підтвердила, що антиросійські санкції продовжено. Це сталося вранці, 14 березня, практично в останню мить, оскільки термін санкційного режиму мав закінчитися до опівночі 15 березня.

Угорщина блокувала продовження індивідуальних санкцій ЄС проти Росії кілька разів. У зв'язку з цим обговорювалася можливість позбавлення країни права голосу.

Водночас Велика Британія ввела найбільший за три роки пакет санкцій проти РФ. Обмеження були спрямовані на кошти, які йдуть на "військову машину" Росії.

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