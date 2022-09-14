Єврокомісія оголосить про своє рішення найближчої неділі.

Виконавчий орган Європейського Союзу має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини. Причиною стала корупція в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана. Йому можуть дати від одного до трьох місяців, щоб виконати свої обіцянки щодо боротьби з хабарами.

Відповідною інформацією поділилося видання Bloomberg з посиланням на джерела в ЄС.

Єврокомісія планує формалізувати свою оцінку угорського уряду найближчої неділі. Потім країни-члени Євросоюзу приймуть остаточне рішення протягом трьох місяців. Щоб пропозиція виконавчого органу набула чинності, її мають підтримати більшість держав ЄС. На тлі цих новин форинт впав на 1,1% по відношенню до євро.

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Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка потрапила під розслідування відповідно до нових правил. Вони дозволяють карати країни ЄС, що підривають фінансові інтереси блоку. Діяльність Орбана при владі розглядалася спеціальною комісією протягом декількох місяців.

Уряд Угорщини розраховував отримати 40 мільярдів євро від ЄС до 2027 року. Щоб не втратити фінансування, кабінет Орбана запропонував створити агентство для боротьби з корупцією і внести поправки в окремі закони, в тому числі про державні закупівлі. Таким способом Угорщина хоче розвіяти побоювання ЄС. За даними Bloomberg, Євросоюз може виділити на реалізацію цих планів один місяць з потенційним продовженням до трьох місяців.

Нагадаємо, переважна більшість угорців не підтримують санкції Європейського Союзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї Україні державами-членами ЄС. А в Чехії раніше натякали на можливий вихід Угорщини з ЄС.

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