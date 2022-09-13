Очільник МЗС України ще до широкомасштабної війни багато працював над покращенням стосунків з Угорщиною.

Поки триває українсько-російська війна Угорщину потрібно сприймати такою, якою вона є. Головне, щоб влада країни підтримувала санкційний тиск на Росію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я був одним із тих, хто дуже багато працював з Угорщиною для того, щоб знайти рішення і вивести відношення з піке. До війни", – сказав Кулеба.

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На цю мить, на думку голови МЗС, суттєве лише те, щоб Угорщина підтримувала санкції проти Росії, які запроваджують західні країни.

"Зараз я вважаю, що Угорщину треба сприймати такою, яка вона є. І головне, що нам від них потрібно, щоб вони підтримували санкційні пакети, ухвалювали санкції. Все інше, вирішення всіх інших питань треба відкласти на інші часи", – додав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, переважна більшість угорців не підтримують санкції Євросоюзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї Україні державами-членами ЄС.

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