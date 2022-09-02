А ще більшість громадян Угорщини не підтримують заборону на імпорт російської нафти в Європу та навчання українських військових Євросоюзом.

Переважна більшість угорців не підтримують санкції Євросоюзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї України державами-членами ЄС.

Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру Századvég, повідомляє Hungary Today.

"З’ясувалося, що вже запроваджені санкції не виправдали очікувань і натомість занурили країни-члени ЄС у кризу, оскільки спроби відмовитися від російських джерел енергії призвели до надзвичайної невизначеності та зростання цін на нафту, електроенергію та газ", - йдеться у доповіді Századvég.

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Опитування, проведене на вибірці з 1000 осіб, показує, що 81% проти того, щоб ЄС і його члени постачали зброю Україні, і такий самий рівень незгодних з забороною на в’їзд для російських туристів. Лише 16% і 17% респондентів згодні з цими двома пропозиціями.

"Переважна більшість угорців хочуть бачити мир у сусідніх країнах, однак, на їхню думку, озброєння для України має протилежний ефект, і фактично це сприяє продовженню війни, що призводить до подальших людських жертв і послаблення економіки Європи через генерацію військової інфляції", - йдеться у дослідженні.

Крім того, відсутність російських туристів також негативно вплине на доходи від європейського туризму і, відповідно, на економічні показники континенту, йдеться у результатах дослідження.

Більшість респондентів (78%) не підтримують заборону на імпорт російської нафти в Європу, навчання українських військових Євросоюзом (77%), заборону на імпорт та остаточну відмову від російського газу (75%), або заборону імпорту російського палива та сировини для АЕС (74%).

Угорці так само виступають проти заборони імпорту російського вугілля (71%), товарів і послуг з Росії в Європу (70%), російських цивільних літаків в Європі (68%) і заборони на продаж європейських товарів і послуги Росії (67%).

Результати опитування свідчать, що лише одна з санкцій користується підтримкою більшості: 57% респондентів згодні з замороженням активів російських мільярдерів і олігархів, а 37% з цим не згодні.

Як повідомляв УНІАН, серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності і безпеки ЄС в той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

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