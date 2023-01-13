Запуск російського трубопроводу пов'язаний з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що доля російського газопроводу "Північний потік-2" пов'язана з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.

Про це пише Reuters.

Якщо ж Росія піде та деескалацію конфлікту, рішення про запуск "Північного потоку-2" прийматимуть європейський та німецький регулятори.

"Звичайно, функціонування цієї інфраструктури також буде залежати від розвитку подій в Україні та відносин з Росією. Ви не можете собі уявити, що ми думаємо, з одного боку, про введення санкцій проти Росії, про всяк випадок - а з іншого боку, про відкриття інфраструктури. Це, звичайно, пов'язано з військовою ситуацією в Україні", - заявив Боррель.

"Північний потік-2" - Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

Читайте такожУ Німеччині закликали не прив'язувати "Північний потік-2" до агресії РФ проти України10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня почали заповнювати газом першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Назавтра BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Водночас у Сенаті США підготували санкції проти Російської Федерації на випадок, якщо вона вдереться до України.

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