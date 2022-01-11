Голова європейської дипломатії виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки.

Європейський союз прагне стати повноцінним учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Через це високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонував міністрам закордонних справ країн блоку розробити власні "гарантії безпеки".

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, цю пропозицію голова європейської дипломатії начебто описав у листі міністрам закордонних справ Європейського Союзу.

Читайте такожСША "без шуму" схвалили 200 мільйонів доларів допомоги Україні - CNNБоррель наполіг на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу в переговорному процесі з Росією. Він наголосив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки та ініціював пряму розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Водночас пропозицію дипломата підтримали не усі міністри закордонних справ ЄС.

Переговори США та РФ

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії провели у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Вас також можуть зацікавити новини: