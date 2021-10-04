Пусконалагоджувальні роботи на другій гілці газопроводу ще тривають.

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2"4 жовтня почала заповнювати першу гілку газом. Надалі розпочнеться технічне тестування.

Про це повідомляє прес-служба компанії North Stream 2 AG.

Зазначається, що трубу будуть поступово наповнювати газом.

"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЦіна на газ в Європі перетнула позначку в $1 тисячу: що чекає на УкраїнуПри цьому зазначено, що пусконалагоджувальні роботи на другій гілці газопроводу ще тривають.

Варто відзначити, то раніше данське енергетичне агентство заявило, що перша нитка російського газопроводу отримала необхідні дозволи, тому її вже можна використовувати.

"Рішення означає, що тепер газ може бути поставлений по одній нитці негайно, для нитки А потрібно "виконати ще кілька вимог, щоб вона запрацювала", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що обсяги газу, які будуть закачувати в трубу, та тривалість тестування "Північного потоку-2" не регламентується. Таким чином, компанія-оператор сама вирішує, скільки прокачувати газу і як довго тестувати трубу.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Автор: Анастасія Горбачова