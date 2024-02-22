У Брюсселі відреагували на дивні заяви вічного "другого номера" про Київ і Одесу.

В Європейській комісії рекомендують заступнику секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитру Мєдвєдєву психіатричну допомогу після заяв про Київ і Одесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Брюсселі повідомив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

Зокрема, у нього запитали, чи може він прокоментувати заяви заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєв, який погрожував, що російські війська підуть на Київ і що Одеса має бути у складі Росії.

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"Зазвичай, ми не коментуємо усі дивні коментарі, особливо від людей, які відчайдушно прагнуть уваги, тим більше, якщо вони є чомусь вічним "другим номером", - відзначив Стано.

За його словами, Мєдвєдєв "ділиться публічно з нами діагнозом свого психічного стану".

"Я думаю, єдине, що ми можемо сказати, так це порекомендувати консультування і психіатричну допомогу", - сказав Стано.

При цьому, речник не впевнений, що Росія змарнувавши мільярди грошей на ведення незаконної війни проти України, спроможна потурбуватися про людей шляхом інвестування у соціальне забезпечення та охорону здоров'я.

Водночас, Стано запевнив, що в Євросоюзі налаштовані продовжувати підтримувати Україну у її оборонній боротьбі з агресором.

Остання заява Мєдвєдєва про Україну

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Київ і Одеса - це "російські міста". За його словами, у Києві з часом повинні зупинитися російські війська, бо містом "керує інтернаціональна бригада противників Росії, на чолі зі США".

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