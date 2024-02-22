За його словами, треба викорінювати "інтернаціональну бригаду", яка стоїть в українській столиці.

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився новою порцією дивних заяв про війну та Київ.

Під час інтерв'ю російським пропагандистам Медведєв заявив, що вважає українську столицю "російським містом". На його думку, саме там нібито повинні зупинитися російські війська.

"Чи це буде Київ? Так, мабуть, це має бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час. За двома причинами: Київ - російське місто, і звідти йде загроза існуванню Російської Федерації. Інтернаціональна загроза, адже Київ за своїм коріння хоч і російське місто, ним керує інтернаціональна бригада противників Росії, на чолі зі США", - заявив Медведєв, відповідаючи на питання, де зупиняться російські війська.

За його словами, Росія має переконати мешканців анексованих регіонів, що "повернулася назавжди". Медведєв також заявив, що Одеса - "російське місто", яке має "повернутися додому".

Інші заяви Медведєва

Як вже згадувалося, 17 січня Медвєдєв зробив дивну заяву про Україну. Він написав, що її існування є фатальним для самих українців та підкреслив, що не бачить місця у світі не лише владі України, яку в Росії люблять називати "бандерівською", але і загалом усій нації.

Колишній лідер РФ назвав Україну "раковим новоутворенням", зазначаючи, що Росія неминуче забере собі всі її землі.

Тим часом в Офісі президент України пояснюють, що останнім часом Росія гучно "волає" про "передишку" на фронті. Зокрема, Михайло Подоляк у цьому контексті пригадав про істеричність Медвєдєва.

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