Опальний політик вважає, що так треба карати тих, хто "шкодить Росії".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив українцям на окупованій території "перевихованням у Сибіру".

Як заявив опальний політик в інтерв'ю російським пропагандистам, на окупованих територіях є люди, які "шкодять Росії". На його думку, їх треба "відправляти до Сибіру на перевиховання", пише "Дождь".

"Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так. На перевиховання до виправно-трудових таборів", - сказав він.

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За його словами, Росія має переконати мешканців анексованих регіонів, що "повернулася назавжди".

Про що ще говорив Медведєв

Як повідомляв УНІАН, під час того ж інтерв'ю Медведєв відзначився новою порцією дивних заяв про війну та Київ. Він заявив, що вважає українську столицю "російським містом". На його думку, саме там нібито повинні зупинитися російські війська.

Медведєв також заявив, що Одеса - "російське місто", яке має "повернутися додому".

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