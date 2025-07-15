Видання акцентувало, що Трамп не вперше виставляє Путіну дедлайни, на які той ніколи не реагував.

Нова гучна заява президента США Дональда Трампа щодо Росії була далеко не найбільшою, яку він міг зробити, тому в України є причини як для надії, так і для розчарування.

Як йдеться у матеріалі CNN, з хорошого для України - це те, що американський президент дозволив іншим членам НАТО купувати американську зброю. "Якими б не були реальні масштаби передачі озброєнь - це саме те, що потрібно Україні", - підкреслило видання.

Справа в тому, що системи Patriot можуть збивати ракети, якими РФ атакує міста України, і лише Білий дім може дозволити їх постачання. А Україні не вистачало саме цих та інших американських озброєнь, які не були названі, але можуть бути включені у постачання.

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Але головна проблема для України полягає в тому, що Трамп не оголосив про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. А це, як визнає видання, могло б серйозно вдарити по військовому бюджету російського диктатора Володимира Путіна. CNN зазначило, що ухвалення законопроєкту про драконівські санкціїї проти РФ авторства сенаторів Грема та Блюменталя, було б руйнівним.

При цьому видання звернуло увагу, що Трамп не просто так дав Путіну 50 днів щоб той погодився на припинення вогню. Це створює "вікно", в якому Індія і Китай можуть спробувати відмовитися від купівлі російських енергоносіїв, хоча це малоймовірно.

Видання акцентувало, що Трамп не вперше виставляє Путіну дедлайни, але вперше робить це таким тоном.

"Політика Трампа щодо України, можливо, трансформується під впливом настрою, але зберігає ключові елементи з минулого. Бажання, щоб хтось, замість США, "оплачував рахунки", встановлення "дедлайнів", а не негайні дії, та віра в те, що Кремль прагне миру. Після нових заяв Трампа Київ спочатку відчує полегшення, але незабаром є ризик відчути вже знайоме розчарування", - припустили журналісти CNN.

Заява Трампа щодо війни в Україні

Трамп нарешті зробив довгоочікувану заяву щодо РФ, яку він анонсував ще 11 липня. "У понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - сказав коротко Трамп в інтерв'ю NBC News, відмовившись від подальших подробиць.

Примітно, заява Трампа прозвучала на тлі незадоволеності володарем Кремля Володимиром Путіним і відсутністю прогресу в припиненні війни в Україні.

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