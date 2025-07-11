До того ж глава Білого дому анонсував, що зробить важливу заяву щодо Росії на тлі невдоволення Путіним.

США постачатимуть зброю Україні через НАТО. Її вартість повністю оплачуватиме Альянс.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters. Трамп деталізував, що США уклали нову угоду із союзниками по НАТО та Україною про постачання зброї зі США.

"Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, що відправляється, спрямовується НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю (Україні), і НАТО оплачує цю зброю", - пояснив глава Білого дому.

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"Ми поставляємо зброю НАТО, і НАТО відшкодовує повну її вартість", - додав він.

Крім того, Трамп анонсував, що в понеділок зробить "важливу заяву" щодо РФ.

Примітно, що останнім часом Трамп незадоволений володарем Кремля Володимиром Путіним і відсутністю прогресу в припиненні війни.

"У понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - сказав коротко Трамп в інтерв'ю NBC News, відмовившись від подальших подробиць.

Трамп і зброя для України

Учора ввечері стало відомо, що Трамп уперше поставить зброю Києву, використовуючи президентські повноваження, якими часто користувався його попередник Джо Байден. Команда Трампа визначить, яку зброю з американських запасів буде відправлено в Україну в рамках президентського дозволу. За даними американських ЗМІ, вартість такої зброї може становити близько $300 млн.

Раніше Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї, щоб допомогти їй захиститися від посилення наступу окупантів. До пакета можуть бути включені ракети Patriot і наступальні ракети середньої дальності.

Поки адміністрація Трампа відправила Україні тільки зброю, дозволену колишнім президентом Джо Байденом.

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