'Сплачують власні рахунки': Трамп похвалив НАТО

Лідер США додав, що все ще вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших.

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не вважає НАТО "застарілим" альянсом. Він зауважив, що тепер країни-члени "сплачують власні рахунки".

Про це лідер США заявив в ексклюзивній телефонній розмові з BBC. На запитання, чи він досі вважає НАТО "застарілим", Трамп відповів:

"Ні. Я думаю, що НАТО зараз стає протилежністю цьому, тому що альянс сплачує власні рахунки".

Він сказав, що все ще вірить у колективну оборону, оскільки це означає, що менші країни можуть захищатися від більших.

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Трамп заявив, що лідери таких країн, як Німеччина, Франція та Іспанія, почали поважати його та його рішення, частково тому, що світові лідери вважали "великим талантом" бути обраним на президентську посаду двічі.

На запитання, чи світові лідери часом "відверті у своїх лестощах", Трамп відповів, що, на його думку, вони "просто намагаються бути люб’язними".

НАТО посилює фінасування оборони

Нагадаємо, у червні на саміті НАТО 32 країни-члени погодили нову мету: збільшити оборонні витрати до 5% ВВП (3,5% — армія, 1,5% — інфраструктура). Це стало головною поступкою для президента США Дональда Трампа, який в обмін підтвердив прихильність до статті V про колективну оборону.

Зазначається, що саміт відбувся на тлі дедалі загрозливішої геополітичної ситуації, але став зразком високопрофесійної дипломатії й водночас — символом глибокої асиметрії у відносинах між США та європейськими союзниками.

Крім того, країни Євросоюзу домовилися щодо нової програми фінансування оборони. Але сума становить лише трохи більше мільярда євро.

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