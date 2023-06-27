Найманців нібито бачили на території країни.

Станом на 26 червня на території Білорусі не фіксували колони російської приватної компанії "Вагнер".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму Telegram-каналі. Вони зазначили, що кілька годин тому кремлівські провоєнні канали почали писати, що підрозділи ПВК зайшли на територію країни зі штатною зброєю та військовою технікою.

"Досі ніхто з білорусів не бачив колони "Вагнера" на території нашої країни", - зазначили вони.

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Вагнерівці у Білорусі: що відомо

Після того, як ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "марш справедливості" на Москву, у Кремлі заявили, що він "піде у Білорусь".

Ввечері російський диктатор Путін виступив зі зверненням до росіян. Він заявив, що найманці "Вагнера" можуть підписати контракти з Міністерством оборони, повернутися до своїх рідних, або піти до Білорусі.

Вчора російські ЗМІ написали, що у Могилевській області нібито вже будують військовий табір для найманців. Однак "Білоруські Гаюн" пише, що жодні роботи там не ведуться.

Вдень інший російський Telegram-канал повідомив, що Пригожина нібито помітили в одному з готелів Мінська.

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