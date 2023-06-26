Він заявив, що "вагнерівці" можуть піти в Білорусь або підписати контракти з Міноборони РФ.

Путін виступив зі зверненням до росіян, в якому назвав найманців з приватної військової компанії "Вагнера" патріотами РФ.

Звернення тривало близько п'яти хвилин. До цього рупор Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що слова Путіна "без перебільшення, визначать долю Росії". При цьому в своєму виступі російський диктатор знову говорив про "неонацистів в Києві, їх західних покровителів і нацпредателях".

Він заявив, що збройний заколот в будь-якому випадку був би придушений, а вороги Росії хотіли братовбивства і її поразки. Путін згадав і вбитих "вагнерівцями" льотчиків, заявивши, що їхня мужність вберегла Росію.

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"Вагнерівці" - теж патріоти Росії, їх спробували використовувати втемну проти братів по зброї, які разом боролися за майбутнє країни", - заявив диктатор.

Він сказав, що тепер найманці "Вагнера" можуть укласти контракт з Міністерством оборони РФ, повернутися до своїх сімей або "піти в Білорусь".

У своєму зверненні він жодного разу не назвав ім'я Євгена Пригожина, не згадав закриття кримінальної справи проти нього і не сказав про можливі кадрові перестановки в Міноборони і Генштабі.

Заколот в Росії: що відомо

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що по їхніх позиціях вдарила армія РФ і оголосив "похід на Москву" для досягнення справедливості.

До ранку найманці зайшли на територію РФ і взяли під контроль військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Частина з них попрямували в бік Москви, пройшовши Воронезьку, Липецьку і Тульську області.

За даними російських ЗМІ, за цей час "вагнерівці" знищили літак і шість російських вертольотів, ліквідувавши 13 пілотів ВКС РФ.

24 червня в РФ відкрили кримінальну справу проти Пригожина. Путін записав звернення до росіян, назвавши заколот зрадою і "ударом у спину". На зустріч найманцям виїхали "кадирівці", на дорогах встановлювали блокпости, деякі з них переривали.

Однак увечері в Білорусі заявили, що диктатор Лукашенко провів переговори з Пригожиним і вони досягли домовленостей. Вже незабаром ватажок ПВК записав аудіо, в якому скзаал, що його колони повертаються назад. У Кремлі зробили заяву про те, що справу проти Пригожина закриють, а він сам "піде в Білорусь".

Сьогодні він вперше прокоментував свій заколот, сказавши, що вони "йшли для демонстрації протесту, а не для повалення влади".

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