Загарбники можуть і надалі використовувати тактику виснаження, вважає посол.

Російські окупанти матимуть змогу потужно рухатися вперед після того, як накопичать "технологічні матеріали", і це може трапитися після 2027 року.

Такою інформацією поділився колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол нашої країни Валерій Залужний під час церемонії нагородження "УП-100".

"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз", - сказав дипломат.

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Залужний підкреслив, що росіяни зараз не можуть, наприклад, за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів. "За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес, і відбудеться процес накопичення технологічних матеріалів, можливість росіян рухатися вперед відновиться. Це десь трапиться, за моїми підрахунками, мабуть, після 27-го року", - спрогнозував ексголовком.

За словами посла, не факт, що супротивник через кілька років буде претендувати саме на війну такого масштабу:

"Імовірніше за все, це все ж таки буде та тактика, яку зараз ворог застосовує на українській території - так звана тактика виснаження, прописана у російських підручниках, тактика осади, яка призводить до знищення, перш за все, економічного стану, морального і, до речі, як наслідок, те, що ми маємо зараз на полі бою, - ми не бачимо глибоких проривів супротивника".

У центрі уваги війна в Україні - що повідомлялося

Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні, у тому числі на Донбасі, й зазнають величезних втрат. Втрати ворога на 23 листопада 2024 року вже становлять приблизно 729 720 супротивників.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що українська сторона дотримується оборонної стратегії ведення бойових дій, головною метою якої є виснаження Росії. Експерт підкреслив, що така тактика передбачає те, що інколи наші сили мають відходити на позиції, які вигідніші для оборони.

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