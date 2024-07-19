Зеленський наголосив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

Президент України Володимир Зеленський каже, що робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду американського лідера буде "важкою роботою, але ми працьовиті".

В ексклюзивному інтерв’ю ВВС у Лондоні Зеленський наголосив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

Як нагадало видання, кілька днів тому Трамп оголосив своїм напарником на виборах сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який казав, що "йому байдуже, що станеться з Україною так чи інакше". У разі перемоги на виборах, Венс стане віце-президентом США.

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Це поновило побоювання у світі, що зобов'язання США щодо України можуть впасти, якщо Трампа повернуть до Білого дому.

"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – додав Зеленський.

Вибори у США

Після дебатів у Штатах та Європі виникли побоювання, що чинний глава Білого дому Джо Байден можна програти вибори Трампу.

Видання Аxios спрогнозувало, що Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними.

Водночас Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США. Нещодавно Венс, заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх наголосила, що США активізували свою оборонно-промислову базу. Думку про те, що Україна не може перемогти у війні, Сінгх відкинула.

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