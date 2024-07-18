Байден про свій вік: Я у кращій фізичній формі, ніж Трамп

Американський лідер запевнив, що усі занепокоєння щодо його фізичного стану слід відкинути.

Президент США Джо Байден сказав, що питання щодо його віку та фізичної форми є "законними" напередодні виборів. Втім, він перебуває у кращій фізичній формі, ніж його суперник Дональд Трамп.

Як заявив Байден в інтерв’ю BET News, усі ці занепокоєння щодо його фізичного стану слід відкинути. Він зможе показати свою "здатність конкурувати".

"Я розумію, чому люди кажуть (про мій вік - УНІАН). Слухай, я лише на три роки старший за Трампа. І я думаю, що я в трохи кращій фізичній формі, ніж він. Але справа в тому, що для людей цілком розумно говорити: "Почекай, тобі 81 рік", - зазначив Байден. Відео дня

Він додав, що питання віку "законні" у перегонах. Але американський лідер зауважив, що може продемонструвати, що вік не впливає на його "здатність конкурувати, здатність досягати результатів та здатність буквально керувати світом"

На уточнювальне питання, чи готовий він бути тимчасовим перехідним кандидатом і, якщо він переможе в листопаді, оцінювати своє здоров’я та здібності з року в рік під час другого терміну.

"З практичної точки зору так, але немає причин думати, що це станеться", - відповів Байден.

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Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Наприкінці червня відбулися перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, що нинішній лідер американців зазнав провалу під час "сутички" - здавався менш енергійним, ніж опонент, і "заїкався".

Пізніше ЗМІ дізналися, що понад 160 впливових членів Демократичної партії звернулися до президента із закликом відмовитися від участі у виборах.

Байден не хоче знімати свою кандидатуру. Він визнав, що він старий, але заявив, що зміг багато чого досягти.

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