Раніше ХАМАС неодноразово ловили на відвертій брехні та на спробах прикриватися цивільним населенням.

ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві понад 100 цивільних мешканців сектору Газа під час авіаударів минулої ночі - як стверджується, найінтенсивніших за весь час 11-тижневого конфлікту.

Агенція Reuters наводить заяву палестинського "Міністерства охорони здоров’я", що знаходиться під повним контролем угруповання ХАМАС. Представники "міністерства" стверджують, що в районі Магаз, в центрі сектору Газа, під час нічних бомбардувань ізраїльської авіації загинули щонайменше 70 людей.

За словами місцевих мешканців, удари почалися за кілька годин до півночі і тривали до ранку понеділка. Палестинські ЗМІ повідомляють, що Ізраїль посилив повітряний і наземний обстріл центральної частини Гази, а місцеві жителі кажуть, що вони пережили одну з найгірших ночей з початку війни.

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Речник "Міністерства охорони здоров'я Палестини" Ашраф Аль-Кідра сказав, що багато загиблих у Магазі були жінками та дітьми. Стверджується, що ще вісім цивільних загинули від ударів ізраїльських літаків і танків у сусідніх районах Аль-Бурейдж і Аль-Нуссейрат. Крім того, повідомляється, що ізраїльський авіаудар по місту Хан-Юніс на півдні сектору Гази вбив 23 людини. Тож загалом кількість загиблих палестинців за ніч перевищила 100 осіб, якщо вірити заявам підконтрольних ХАМАСу структур.

Ізраїльська армія заявила, що розглядає звіт про інцидент у Магазі та прагне звести до мінімуму шкоду для мирного населення. Своєю чергою ХАМАС заперечує, що його бойовики навмисно дислокуються в густонаселених районах та використовують цивільних осіб як живий щит.

Війна в Газі – як ХАМАС бреше та прикривається цивільними

Як писав УНІАН, 17 жовтня у лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази влучила ракета. Тоді підконтрольне ХАМАСу "Міністерство охорони здоров’я Палестини" заявило, що лікарня буцімто повністю зруйнована ударом ізраїльскої авіації, а під руїнами загинуло понад 500 цивільних осіб.

Подальші незалежні журналістські розслідування показали, що ця історія є повністю брехливою. По-перше, ракета влучила не у саму лікарню, а впала на парковці поряд. Жодних масштабних руйнувань і загибелі сотень людей не було – це вигадка ХАМАС. По-друге, сама ракета була не ізраїльською, а палестинською. Її запустили в бік Ізраїлю, але вона впала в Газі через технічну несправність.

Крім того, є чимало доказів того, що ХАМАС розміщує військові об’єкти, наприклад, склади зброї та позиції ракетних установок на території шкіл та лікарень. Так бойовики зменшують ймовірність того, що Ізраїль наважиться бити по цим військовим об’єктам, а якщо все ж таки вдарить – можна буде звинуватити ізраїльтян у зумисних ударах по цивільних об’єктах.

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